La recensione del finale di serie di Succession, disponibile su Sky e in streaming su NOW

La parola ai giurati. Il capolavoro di Sidney Lumet entra nel finale di serie di Succession. Ci si aspettava una votazione decisiva, quella per la vendita a GoJo, una sfida all’ultima mano alzata. Al posto di 12 Angry Men ci sono però 3 fratelli arrabbiati e distrutti dalla fatica (tutta la quarta stagione occupa poco più che una manciata di giorni). Jesse Armstrong scrive la puntata come un compositore che, arrivato al movimento finale, ritira fuori tutti i principali temi e le melodie ascoltate fino ad ora. Un best of Succession.

With Open Eyes è meno originale di Connor’s Wedding, il capolavoro di questa stagione, e meno sentito di Church and State, il più equilibrato in materia di scrittura. Si può però dire, con gran sollievo, che anche gran finale è allineato con l’eccellenza di questa quarta parte. Doveva essere uno degli eventi televisivi dell’anno e così è stato: abbiamo assistito,...