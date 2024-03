Deadline riporta in esclusiva che l’attore di One Tree Hill Bryan Greenberg farà parte del cast della serie spin-off Suits: L.A..

L’attore reciterà al fianco del protagonista Stephen Amell, scelto per interpretare Ted Black, e accanto a Josh McDermitt nel ruolo di Stuart Lane, Lex Scott Davis in quello di Erica Rollins, Troy Winbush nei panni di Kevin e Alice Lee nelle vesti di un personaggio chiamato Leah.

Le riprese partiranno a fine marzo a Vancouver, in Canada,

La serie racconterà la storia di Ted Black, un ex procuratore di New York, che si è creato una nuova carriera occupandosi dei clienti più potenti a Los Angeles dopo aver unito le forze con il suo vecchio amico, Stuart Lane (Josh McDermitt), costruendo lo studio Black Lane Law. L’attività è tuttavia alle prese con una crisi e, per sopravvivere, Ted deve accettare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera.

