L’attrice Lex Scott Davis farà parte del cast di Suits L.A. e, secondo quanto rivelato a People, nello show potrebbero tornare dei personaggi della serie originale.

L’interprete di Erica Rollins ha infatti rivelato al magazine che le riprese inizieranno nel mese di aprile.

Il personaggio di Erica Rollins, una star emergente nel mondo della legge, lavora per Ted Black, il protagonista affidato a Stephen Amell.

Si tratta di qualcosa per cui ho pregato, che ho fatto accadere nella mia vita. E, anche se è un momento in cui devo darmi un pizzicotto per svegliarmi, è anche un attimo per potermi dare una pacca sulla schiena. Sono davvero orgogliosa del mio lavoro. Sono in grado di essere qui con orgoglio e dire che sono entusiasta di essere alle prese con un’eredità impegnativa. Ma so, e sono certa, di poterla gestire bene e sarò in grado di portare avanti bene il testimone e riuscire, spero, a rendere orgoglioso il cast originale. Ho lavorato così duramente per guadagnarmi il ruolo. Mi sono presentata cinque volte per le audizioni di questo personaggio e ho dato il massimo, cercando di dimostrarlo ai produttori e al creatore dello show.