NBCUniversal ha ufficialmente ordinato il pilot di Suits: LA, lo spin-off di Suits in sviluppo da quando la serie originale ha battuto record di visualizzazione su Netflix negli Stati Uniti l’estate scorsa.

La produzione di un pilot è una delle fasi della realizzazione “tradizionale” delle serie tv broadcast: dopo le riprese, il network valuterà il lavoro fatto ed eventualmente ordinerà l’intera serie. Le riprese inizieranno a Vancouver alla fine di marzo, e ora di allora verranno annunciati i protagonisti.

La storia ruoterà attorno a Ted Black, un ex procuratore federale di New York che si è reinventato come avvocato di alcuni clienti molto potenti a Los Angeles. Ma la sua azienda si trova in crisi, e per sopravvivere Ted dovrà ricoprire un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Ted è circondato da un gruppo di personaggi stellari che mettono alla prova la lealtà verso di lui e gli uni versi gli altri, mescolando le loro vite professionali e personali. Nel frattempo, vediamo le conseguenze di eventi avvenuti anni fa e che hanno spinto Ted a lasciare il suo passato (e le persone che amava) alle spalle…

Per il momento non risulta che Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, Gina Torres, Sarah Rafferty e le altre star della serie originale parteciperanno allo spin-off.

Aaron Korsh, creatore di Suits, sarà sceneggiatore e produttore esecutivo assieme a David Bartis e Dog Liman, e Gene Klein. Alla regia del pilot vi sarà Victoria Mahoney.

