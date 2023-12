Sarah Lafferty ha commentato ai microfoni di PEOPLE il successo di Suits, rivelando che è rimasta sbalordita dai numeri ottenuti dagli episodi su Netflix.

L’interprete di Donna Paulsen ha raccontato:

Sono sbalordita. Non puoi realmente metabolizzarlo in una specie di mondo realistico. Non lo capisco.

Lafferty ha aggiunto che la sua reazione è condivisa dagli altri interpreti del legal drama:

Qualcuno ha mandato nella chat di gruppo uno degli articoli in cui si diceva ‘miliardi di minuti’ e tutti hanno reagito scrivendo: ‘Aspetta, cosa?!?’.

L’attrice ha aggiunto che ritiene fantastico la storia riesca a coinvolgere le persone anche 10 anni dopo il suo debutto. Lafferty ha ribadito:

Sono incredibilmente grata perché il nostro mondo, alle volte, sembra diventare a momenti sempre più dark, diviso e limitato e penso che contribuisca a farmi sentire bene. Per me è così semplice: sapere che questa cosa a cui abbiamo lavorato per 10 anni offra una via di fuga per le persone, o offre dei legami, un significato e, in qualche modo, forma. Ed è semplicemente un modo per avere una pausa dalle notizie del mondo.

Sarah ha apprezzato inoltre l’apprezzamento da parte delle nuove generazioni, considerando che molti degli spettatori erano ancora bambini quando Suits era arrivata sugli schermi.

Tra i ricordi che ama di più legata allo show c’è ad esempio il momento in cui una madre ha abbassato il finestrino della sua macchina quando l’ha vista per ringraziarla, visto che la serie la stava aiutando a entrare in connessione con il figlio mentre guardavano le puntate insieme.

Lafferty ha ribadito:

Mi emoziono all’idea di far parte di qualcosa, di quella piccola parte di una cosa che aiuta una famiglia.

