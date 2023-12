Il successo di Suits, secondo Ted Sarandos, porterà all’arrivo di nuove serie ambientate nel mondo degli avvocati sugli schermi televisivi.

Il responsabile di Netflix, durante la UBS Global Media and Communication Conference, ha confermato che ci saranno degli investimenti specifici per quanto riguarda le serie e gli show realizzati nelle varie nazioni e i progetti animati.

Sarandos ha inolte spiegato che il successo ottenuto da Suits dopo l’arrivo sulla piattaforma di streaming influenzerà il settore:

Penso che il prossimo anno si vedranno probabilmente alcuni nuovi show con al centro gli avvocati.

Suits era stata prodotta per USA Network ed è stata creata da Aaron Korsh.

Lo show ambientato a New York, con protagonisti Gabriel Macht e Patrick J. Adams, si è concluso con una nona stagione composta da dieci episodi, andata in onda sugli schermi americani nel 2019.

Attualmente è in fase di sviluppo un secondo spinoff, dopo quello dedicato a Jessica Pearson con star Gina Torres.

Che ne pensate delle dichiarazioni? Ha ragione Ted Sarandos nel sostenere che il successo di Suits porterà alla creazione di nuovi show ambientati nel mondo degli avvocati?

Fonte: The Hollywood Reporter

