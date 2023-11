Nielsen ha condiviso i dati registrati nella settimana tra il 23 e il 29 ottobre e ha annunciato che per la prima volta volta sin dallo scorso giugno, Suits non è riuscita a superare il miliardo di minuti visti.

Impossibile allora battere il record di The Office, arrivato a ben 30 settimane consecutive con 1 miliardo di minuti visti.

Al primo posto troviamo Fidanzata in affitto, la commedia vietata ai minori con Jennifer Lawrence, l’unico titolo a superare il miliardo di minuti. Il sito di analisi streaming ha sottolineato che il film ha fatto gola a un pubblico parecchio vasto, ben distribuito tra i 18 e i 64 anni, il 30% dei quali composto da ispanici e afro-americani.

La caduta della casa degli Usher è rimasta ancorata al terzo posto con 994 milioni di minuti visti.

Tra le novità in classifica Five Nights at Freddy, arrivato all’ottavo posto con 740 milioni di minuti nei primi giorni di debutto su Peacock dopo essere arrivato in streaming in 27 ottobre. Per fare un confronto, Halloween Ends è arrivato a 717 milioni di minuti visti nei primi tre giorni su Peacock.

Da notare il ritorno di Friends in classifica dei titoli acquisiti con 583 milioni di minuti dopo la scomparsa improvvisa di Matthew Perry lo scorso 28 ottobre. Si tratta del risultato più alto per la serie sin dalla fine di gennaio, quando aveva registrato 600 milioni di minuti visualizzati.

Ecco la classifica generale e quella dei titoli acquisiti:

Cosa ne pensate dei risultati monitorati da Nielsen? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Fonte

I film e le serie imperdibili

I film e le serie imperdibili