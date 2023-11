Uno spinoff di Suits ambientato a Los Angeles è attualmente in fase di sviluppo e i fan possono attendersi un progetto in linea con la serie originale, recentemente al centro di una nuova ondata di popolarità su Netflix.

La serie è scritta da Aaron Korsh, creatore dello show originale, e sarà ambientata nella stessa dimensione temporale.

Beatrice Springborn, presidente di Universal International Studios e UCP, ha promesso che la nuova serie “avrà la stessa energia e personaggi di bell’aspetto come l’originale”.

Durante un evento che si è svolto a Londra, la responsabile dello studio ha inoltre spiegato, parlando di Suits L.A.:

Ci stiamo lavorando ora, è così divertente e gioioso.

Springborn ha aggiunto:

Ci sono persone bellissime che indossano abiti grandiosi al centro della trama, ma non si può avere una serie di così tanto successo semplicemente con quello. Ha una narrazione grandiosa e un ottimo lavoro sui personaggi. Come fai qualcosa che possa essere così attuale, avere un aspetto affascinante e una continuazione di una serie che tutti vogliono?

Per ora il progetto non ha ancora una “casa”, ma molte piattaforme di streaming sono interessate, anche grazie al successo ottenuto su Netflix dello show originale.

La produttrice ha inoltre svelato che ha da poco sentito la definizione “prestigural”, nata dalla combinazione dei termini “prestige drama” e “procedural” e che pensa sia particolarmente adatta a un progetto come Suits, andato in onda su USA Network dal 2011 al 2019.

Gli episodi avevano come protagonista un giovane avvocato, interpretato da Patrick J. Adams, che si faceva strada nel mondo legale a New York.

Tra gli interpreti c’erano anche Gabriel Macht, Rick Hoffman, Meghan Markle, Gina Torres e Sarah Rafferty.

Che ne pensate delle prime anticipazioni sullo spinoff di Suits ambientato a Los Angeles?

