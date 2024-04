Patrick J. Adams e Sarah Rafferty saranno i conduttori di un podcast realizzato mentre i due attori faranno un rewatch di Suits.

Il progetto è prodotto per SiriusXM e proporrà interventi anche di altri membri del cast e della troupe, amici e fan del legal drama andato in onda per nove stagioni.

Adams ha interpretato Mike Ross, un giovane che iniziava a lavorare per lo studio legale Pearson Hardman cercando di mantenere un segreto. Rafferty, invece, era Donna Paulsen, segretaria e vicina a Harvey Specter, ruolo affidato a Gabriel Macht. I due commenteranno e analizzeranno ogni puntata dello show, condividendo storie legate al dietro le quinte della serie.

Patrick e Sarah hanno dichiarato:

Dopo il ritorno di Suits che ha stabilito nuovi record, sembra il momento perfetto per riguardare lo show che ha cambiato la nostra vita. Siamo elettrizzati nel collaborare con l’incredibile team di SiriusXM e non vediamo l’ora di entrare in connessione con i nostri amici del cast e della troupe, oltre ai fan di Suits che hanno reso tutto questo possibile.

Che ne pensate? Siete felici che Patrick J. Adams e Sarah Rafferty realizzeranno il podcast dedicato al rewatch di Suits?

Fonte: Deadline