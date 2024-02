Si prevedevano grandi numeri per il Super Bowl, si prevedevano addirittura record, ma il numero di spettatori americani che si sono sintonizzati per vedere la vittoria dei Kansas City Chiefs sui San Francisco 49ers ha battuto ogni aspettativa: 123.4 milioni di spettatori medi su tutte le piattaforme (secondo Nielsen, 202.4 milioni di persone hanno visto almeno una porzione di partita). È stata la seconda trasmissione in diretta più vista della storia americana, e la prima su un unico canale (non ci sono cifre ufficiali per l’atterraggio sulla Luna, ma andò in onda su più canali). Un anno fa il Super Bowl è stato visto da 115.1 milioni di spettatori.

120 milioni di persone si sono sintonizzate sulla CBS (il numero più alto di sempre per una rete televisiva). Il resto si sono suddivise tra Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports, NFL+. Non sono disponibili cifre sullo streaming, ma Paramount Global ha comunicato che è stato il Super Bowl più visto di sempre in questa modalità.

La partita, trasmessa dall’Allegiant Stadium di Las Vegas, includeva l’esibizione di Usher con ospiti come Alicia Keys, H.E.R., Will.i.am, Lil John, Ludacris e Jermaine Dupri, ed è stata distribuita anche in tutto il mondo (in Italia andava in onda su Italia1), ma non ci sono dati aggregati disponibili sugli ascolti globali

Fonte: Deadline