Lo scorso autunno, The CW ha annunciato che Superman & Lois si sarebbe conclusa con la quarta stagione. Per i fan della serie, la cancellazione è stata un po’ una sorpresa, dato che era uno show piuttosto popolare per il network. Ora, il presidente del network Brad Schwartz ha rivelato il vero motivo della fine della serie: Il prossimo film di James Gunn, Superman: Legacy.

Secondo Schwartz, la decisione di porre fine a Superman & Lois è stata presa dalla Warner Bros. perché non voleva un prodotto dedicato a Superman simile a quello che sta per uscire, e con l’imminente lungometraggio, ci sarebbe stato.

“Non vogliono che ci sia un altro Superman che possa entrare in competizione con quello che arriverà”., ha detto Schwartz (fonte The Wrap).

Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, aveva già indicato all’inizio del 2023, quando Superman: Legacy era stato annunciato per la prima volta, che probabilmente Superman & Lois sarebbe continuato ancora per un po’, anche a causa dei cambiamenti in atto presso The CW e della programmazione iniziale dei DC Studios.

“È uno show che piace a tutti, quindi continuerà ad andare avanti per un po’“, aveva detto Gunn.

Alla fine la serie è andata avanti per una terza stagione e avrà una quarta stagione, rispettando la stima di “una o due stagioni in più” di cui si era parlato all’epoca.

