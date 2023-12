Attraverso un comunicato stampa, Netflix ha annunciato la data di uscita di Supersex, la serie con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Antonio Tano, più noto come Rocco Siffredi.

La produzione sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal prossimo 6 marzo.

A seguire trovate il comunicato stampa integrale.

Supersex a serie liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi DEBUTTERÀ IL 6 MARZO 2024

5 dicembre 2023 – Netflix annuncia che SUPERSEX debutterà il 6 marzo 2024. La serie, in 7 episodi, creata e scritta da Francesca Manieri, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay, Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, SUPERSEX, di cui da oggi è disponibile il teaser poster, è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona – è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo. Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).

A seguire trovate anche il poster e una nostra storica intervista realizzata con Rocco Siffredi qualche anno fa a Lucca Comics:

