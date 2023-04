Virginia Madsen è tornata a parlare della cancellazione della serie tv di Swamp Thing, avvenuta ormai qualche anno fa.

In una recente intervista Madsen ha detto che lo spettacolo che è stato cancellato è stato come se il tappeto fosse stato spazzato via da sotto di lei ed è stata una decisione che, secondo lei, non aveva senso.

Riesci a immaginare quanto fossi depressa? Ero pronto a comprare una casa a Wilmington, il luogo dove abbiamo girato lo show. E tutti erano così vicini, perché stavamo preparando il terreno per un lungo periodo. Dovevamo appoggiarci l’un l’altro e siamo diventati una famiglia. Tutti erano pronti ed è stato un po’ come il proverbiale tappeto che ti viene tolto da sotto i piedi e sentivo davvero che non aveva senso. Non aveva alcun senso. Non c’era modo di spiegarlo. Ho solo abbassato la testa e sono tornata a casa e ho mangiato un sacco di cibo per alcuni mesi… ma sì, è stata una grande delusione.

Questo il cast dello show: Andy Bean (Alec Holland), Crystal Reed (Abigail Arcane), Henderson Wade (Matt Cable), Will Patton (Avery Sunderland), Maria Sten (Liz Tremayne), Derek Mears (la “Creatura”), Virginia Madsen (Maria Sunderland), Jeryl Prescott (Madame Xanadu), Kevin Durand (Jason Woodrue), Leonardo Nam (Harlan Edwards) e Jennifer Beals (Lucilia Cable).

vi ricordiamo che Swamp Thing diventerà un film per il nuovo universo DC.

Fonte: Comic Book