Sydney Sweeney è una delle protagoniste della corsa agli Emmy 2022 con ben due nomination e l’attrice ha condiviso il video della sua reazione online, non nascondendo la grande emozione provata nel sentir pronunciare il suo nome.

La star di Euphoria e The White Lotus ha pubblicato infatti un filmato che la ritrae mentre piange in preda alla gioia e alla commozione dopo aver ricevuto la notizia della sua presenza tra le preferenze indicate dai membri dell’Academy.

Sydney ha scritto:

Che mattinata! Grazie così tante alla Television Academy per le mie nomination agli Emmy! Sapere che Olivia e Cassie sono entrate in connessione con così tante persone è un onore.

La giovane attrice ha quindi proseguito il suo messaggio sottolineando:

Sono così orgogliosa di entrambi questi show e grata nei confronti di tutte le persone che ne sono parte. Ma, la cosa più importante, mamma ti voglio bene. Ce l’abbiamo fatta superando alti e bassi! Grazie, grazie!!

Fonte: Instagram