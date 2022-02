Il cast disi è arricchito con l’arrivo di Olivia Munn (Violet), Danny Ramirez (The Falcon & The Winter Soldier), Loan Chabanol (Fading Gigolo), Embeth Davidtz (Old, Ray Donovan), Jessie T. Usher (The Boys) e Gage Munroe (Nobody).

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante i ruoli che sono stati affidati alle new entry tra gli interpreti dell’atteso progetto antologico che espanderà l’universo tratto dai fumetti di Robert Kirkman con racconti dedicati a personaggi conosciuti e altri inediti.

Le puntate, della durata di un’ora, debutteranno in estate sugli schermi di AMC e AMC+.

La serie sarà prodotta da Scott M. Gimple, a capo dell’universo di The Walking Dead, mentre lo showrunner sarà Channing Powell, già autore e produttore di The Walking Dead e dello spinoff Fear the Walking Dead.

Gimple ha dichiarato:

Olivia, Danny, Loan, Embeth, Jessie e Gage sono i talenti più recenti che porteranno in vita nuovi mondi di TWD con storie grandi, coraggiose, diverse, emozionanti, sconvolgenti, spaventose e folli. Siamo eccitati che vengano a camminare con noi.

Powell ha aggiunto:

Speriamo che questi episodi sembrino dei piccoli film unici e con questa varietà di attori siamo sul sentiero giusto.

Che ne pensate dei nuovi arrivi nel cast di Tales of the Walking Dead che comprendono anche Olivia Munn? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline