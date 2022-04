La piattaforma NBCUniversal sta collaborando conper adattare il thriller horrordell’autorein una serie composta da episodi della durata di mezz’ora l’uno. Il progetto, intitolatoè attualmente in fase di sviluppo ed è stato scritto dallo scrittore di Yellowstone

Pubblicato per la prima volta nel 2015, Stinger si svolge durante un periodo di 24 ore a Inferno, Texas, una città che è stata portata al collasso da tensioni razziali, violenza da parte delle gang e da un’economia in crisi. Le cose peggiorano rapidamente quando un’astronave non identificata si schianta in un deserto fuori città, seguita da una seconda astronave che porta con sé un essere alieno che sarà presto conosciuto come Stinger. Stinger è una specie di cacciatore interstellare che ha una missione che intende portare a termine, a qualunque costo. Porta con sé una serie infinita di meraviglie tecnologiche e una sterminata potenza di distruzione che minacciano l’esistenza di Inferno, dei suoi abitanti e del mondo esterno.

Teacup di Peacock racconta la storia di un gruppo disparato di persone in un ranch del Texas che devono collaborare per respingere una misteriosa minaccia. La serie thriller horror è prodotta da Universal Content Productions. McCulloch produrrà insieme a E.L. Katz (The Haunting of Bly Manor, Channel Zero), Wan, Michael Clear e e Rob Hackett di Atomic Monster. L’autore McCammon sarà inoltre accreditato come produttore esecutivo. Katz dirigerà se la sceneggiatura dovesse ottenere il via libera per l’episodio pilota.

Teacup è solo l’ultimo dei numerosissimi progetti proveniente dalla Atomic Monster di Wan. Tra i credits della società figurano serie televisive come MacGyver di CBS, Swamp Thing di DC Universe, So cosa hai fatto di Amazon e Archive 81 di Netflix. Per quanto riguarda i film, il lavoro di Atomic Monster include il prossimo Le Notti di Salem di Stephen King, il franchise Annabelle, Mortal Kombat, Malignant e la saga di The Conjuring.

