Secondo il Wall Street Journal , la quinta stagione disarà la più lunga della serie con ben 14 episodi che verranno divisi in due parti. Creata da Taylor Sheridan, la serie è interpretata da Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Gil Birmingham e Ryan Bingham. La quarta stagione di Yellowstone si è conclusa il 2 gennaio con un record di ascolti per Paramount+. Fino ad ora sono stati prodotti ben 39 episodi, tutti scritti o co-scritti da Sheridan.

Considerando anche i progetti in cantiere è lecito chiedersi: come fa Taylor Sheridan a fare tutto?

La serie, creata da Taylor Sheridan, segue le vicende del patriarca del ranch Dutton (Kevin Costner) e dei suoi figli Beth (Kelly Reilly), Kayce (Luke Grimes), Jamie (Wes Bentley), oltre a Rip Wheeler (Cole Hauser) che per Dutton è quasi un figlio.

Yellowstone rientra nel genere del Neo-Western, usando tropi western pur essendo ambientati nel presente, uno stile visto anche nei film di Sheridan Hell or High Water e Wind River. Attualmente stanno andando in onda gli episodi 1883 con Sam Elliott, il primo spinoff di Yellowstone, con altri due spinoff, 6666, e 1932 attualmente in sviluppo.

Secondo le prime indiscrezioni, il primo batch di episodi della quinta stagione arriverà nell’estate del 2022. Questo renderebbe l’intervallo tra la quarta e la quinta stagione molto breve per una serie televisiva. A breve arriverà anche un’altra serie di Sheridan, The Tulsa King, con Sylvester Stallone. La serie debutterà con i suoi primi due episodi su Paramount Network prima di passare a Paramount+, nello stesso modo in cui ha debuttato 1883. Insieme a Yellowstone, 1883, 1932, 6666, e The Tulsa King, Sheridan sta lavorando anche a Land Man, con Billy Bob Thornton; e alla seconda stagione di Mayor of Kingston, con Jeremy Renner, tutte per Paramount+.

Prima del successo di Yellowstone, Sheridan si è fatto conoscere nei panni di David Hale in Sons of Anarchy. Ha poi sceneggiato progetti pluripremiati come Hell or High Water, Wind River, Sicario e Those Who Wish Me Dead.

Con così tanti show in arrivo, e con la propensione di Sheridan a scrivere ogni episodio degli show che portano il suo nome, c’è da chiedersi come una sola persona sia in grado di produrre così tanti contenuti, specialmente data la programmazione stretta e specifica della televisione. Con il successo di Yellowstone, è probabile che ci saranno più stagioni a cui pensare, per non parlare di tutta la pianificazione rivolta agli altri sei show.

