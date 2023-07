I protagonisti di Ted Lasso, Brett Goldstein e Phil Dunster hanno commentato le proprie nomination agli Emmy.

Goldstein, che interpreta Roy Kent ed è candidato come Miglior attore non protagonista in una commedia insieme a Dunster, ha pubblicato quanto segue:

Ahhhhhhhh cazzo sì! Questo è incredibile! Essere nominato una volta è follia, due volte è pazzesco, ma ottenere una tripletta sembra sciocco e prova che viviamo in una simulazione. Mi fa sentire incredibilmente fortunato, soprattutto quando è in compagnia di autentiche leggende della recitazione. Che lista incredibile in cui essere e, finalmente, è meraviglioso vedere il mio amico dal talento straordinario Phil Dunster essere aggiunto a quella lista. Grazie come sempre ai co-creatori di Ted Lasso Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly per avermi invitato a bordo. Non sono niente senza di loro e i miei compagni Greyhounds. Che viaggio a bordo di questo treno di nome Ted Lasso, pieno di magia. Grazie alla Television Academy per aver reso la vita un sogno. Sono f—–amente commosso.

Anche Dunster ha detto la sua sempre su instagram:

Santo. Santissimo. Cielo.

Grazie alla Television Academy per tutto l’amore per TED LASSO.

Questo è uno spettacolo così incredibile in cui essere coinvolti – pieno di persone gioiose che sono davvero divertenti e in gamba… E nessuno lo è più del mio compagno di nomination Brett Goldstein. Sono così orgoglioso di essere nominato nella stessa categoria. […] Che cosa divertente! Mia madre ha rischiato di schiantarsi con la macchina quando ho chiamato per dirglielo.

(Sta bene. Non l’ha fatto).

Tanto amore.

La serie si è conclusa lo scorso 31 maggio, e al momento Apple TV+ non ha confermato la produzione di eventuali spin-off. Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

Fonte: TV Line, Deadline