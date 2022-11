Seth MacFarlane ha annunciato che le riprese della serie tv di Ted sono terminate.

Come potete vedere qui sotto, una foto di Ted con uno zaino celebra la fine delle riprese della serie tv prequel, in arrivo prossimamente su Peacock.

Sono finite le riprese di Ted! Un grande grazie al nostro cast brillante e alla nostra troupe stellare! Preparatevi, l’orso è tornato.

La storia raccontata negli episodi è ambientata nel 1993 quando l’orsetto vive con il sedicenne John Bennett, che abita a Boston con i genitori e la cugina. Ted potrebbe non essere la migliore influenza su John, ma è disposto a tutto pur di aiutare il suo amico e la sua famiglia.

Seth MacFarlane sarà coinvolto come voce di Ted e anche come produttore, regista e co-showrunner insieme a Paul Corrigan e Brad Walsh. Nel cast anche Alanna Ubach come Susan Bennett, Scott Grimes come Matty Bennett, Max Burkholder come John Bennett e Giorgia Whigham come Blaire.

