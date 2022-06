Durante l’evento Netflix Geeked Week è stato svelato che le riprese delladella seriesi sono ufficialmente concluse grazie a undel cast.

Nel filmato condiviso online le star dello show usano tre parole per descrivere la seconda stagione, una per parlare del proprio personaggio, e rivelano le proprie preferenze in fatto di cibo, armi usate nella serie e luoghi dove trascorrere il tempo libero.

that's a wrap on Season 2 of SHADOW AND BONE the cast recorded a special message to help tide us over #GeekedWeek pic.twitter.com/f5Eznl8nwD — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

La serie ispirata ai romanzi di Leigh Bardugo, è ambientata in un mondo diviso dalla guerra dove un’orfana chiamata Alina Starkov (Jessie Mei Lei) ha liberato un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare la sua nazione. Una terribile minaccia incombe e Alina decide di mettere in sospeso la sua vita per allenarsi e diventare parte di un gruppo militare di elite composto da soldati dotati di poteri magici, chiamato Grisha, dove cerca di controllare il suo potere e scopre che alleati e nemici potrebbero essere la stessa cosa e nulla in questo mondo favoloso è ciò che appare. Servirà molto più della magia per sopravvivere.

Eric Heisserer (Arrival), coinvolto come showrunner e produttore. Lee Toland Krieger (Riverdale) sarà regista e produttore esecutivo.

Nel cast ci sono Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes, Zoë Wanamaker, Sujaya Dasgupta, Danielle Galligan,Calahan Skogman, Daisy Head, Kevin Eldon, Gabrielle Brooks, Luke Pasqualino, Lewis Tan che sarà Tolya Yul-Bataar, Anna Leong Brophy nella parte di Tamar Kir-Bataar, Patrick Gibson che interpreta Nikolai Lantsov, e Jack Wolfe nel ruolo di Wylan Hendriks.

