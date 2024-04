Ryan Hurst collaborerà nuovamente con Kurt Sutter, dopo la serie Sons of Anarchy, in occasione di The Abandons, progetto targato Netflix.

Tra i nuovi arrivi tra gli interpreti del progetto ci sono anche Michael Greyeyes, Michiel Huisman e Toby Hemingway che avranno dei ruoli ricorrenti, anche se non sono stati diffusi i dettagli dei personaggi che interpreteranno.

The Abandons avrà una stagione composta da 10 episodi e racconterà una storia ambientata a metà del 1800. Al centro della trama ci saranno alcune famiglie che vivono al confine e si ritrovano alle prese con una forza corrotta che cerca di farle spostare. Queste anime abbandonate decidono di unire le proprie tribù, formare una famiglia e reagire. Nel farlo la “giustizia” supera i confini della legge. Secondo la descrizione ufficiale, la serie esplorerà il confine tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre la famiglia continua a lottare per mantenere la propria terra.

Sutter sarà creatore, showrunner e produttore del progetto. Emmy Grinwis sarà invece parte del team dei produttori insieme a Stephen Surjik e Otto Bathurst.

Nel cast di The Abandons ci saranno anche, in ruoli da protagonisti, Lena Heady, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lucas Till, Lamar Johnson, Aisling Franciosi, e Natalia del Riego. Tra gli interpreti annunciati ci sono poi Brían F. O’Byrne, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfeathers, Haig Sutherland, Jack Doolan, Jonathan Koensgen, Katelyn Wells, Marc Menchaca, Michael Ornstein, Patton Oswalt, e Sarah White.

Hurst, oltre a Sons of Anarchy nel ruolo di Opie, ha recitato anche in The Walking Dead, Bates Motel e Outsiders.

Greyeyes ha invece avuto parti in 1923 e nella comedy Rutherford Falls.

Huisman è tra i protagonisti della saga di Rebel Moon, mentre sul piccolo schermo è apparso in Game of Thrones, Echo 3 e The Flight Attendant.

Hemingway ha infine recitato in The Crossing, FBI: Most Wanted e Hell on Wheels.

Che ne pensate dell’arrivo di Ryan Hurst e Michiel Huisman nel cast della serie The Abandons?

