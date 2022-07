Dopo mesi di speculazioni, Amandla Stenberg ha annunciato ufficialmente, tramite un post su Instagram, che sarà la protagonista di The Acolyte, nuova serie dell’universo di Star Wars ambientata durante l’Alta Repubblica e ideata da Leslye Headland (Russian Doll). Nella foto, che potete vedere di seguito, vediamo l’attrice accanto ad un modellino a grandezza naturale di R2-D2 con indosso una t-shirt di Darth Maul.

Conosciuta soprattutto per il ruolo di Rue in Hunger Games, Stenberg è recentemente apparsa in The Hate U Give, The Eddy e Caro Evan Hansen. In occasione del San Diego Comic-Con, nel quale ha presentato il suo prossimo lavoro, il film Bodies Bodies Bodies, l’attrice ha fornito a Collider una piccola anticipazione sul suo personaggio:

Sono entusiasta di contribuire con un’aggiunta al lessico e alla tradizione dei personaggi femminili molto complessi.

La storia di The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

Tra le influenze cinematografiche ci sono le fonti di ispirazione di George Lucas come i western e i film di samurai di Akira Kurosawa. In un’intervista risalente al maggio scorso, la creatrice dello show aveva dichiarato:

Mi sono avvicinata ai film di arti marziali e a storie un po’ più personali e meno globali e galattiche. Quei guerrieri intraprendevano missioni profondamente personali, con persone che avevano subito un torto e volevano rimediare. Film Wuxia e film di arti marziali da King Hu ai Fratelli Show. Sono monaci che sono inoltre eroi delle arti marziali

Fonte: Deadline