The Acolyte, secondo Dafne Keen è qualcosa di mai fatto prima

Dafne Keen ha definito The Acolyte come qualcosa di mai fatto prima nell’universo di Star Wars.

In una recente intervista con TechRadar, le è stato infatti chiesto cosa potesse anticipare della serie tv:

Posso anticipare che si tratta di un prequel! No, voglio dire, come sai, è ambientato 100 anni prima dei film prequel, ed è una specie di spiegazione di come i Sith si sono infiltrati tra i Jedi. È una storia guidata dai Sith, che non è mai stata fatta prima. È davvero divertente da filmare: il cast è fantastico e il regista e la troupe sono semplicemente adorabili. L’intera esperienza è meravigliosa e sono entusiasta che le persone lo vedano.

Nel cast anche Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Charlie Barnett.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

