L’attesissima nuova serie live action Disney+, The Acolyte: La Seguace, debutterà in streaming il mese prossimo e le prime reazioni sono state molto positive. La serie annovera tra i suoi protagonisti numerosi e interessanti interpreti, tra cui Dafne Keen, nota soprattutto per aver interpretato Laura/X-23 in Logan. In The Acolyte, la Keen interpreta una padawan Jedi di nome Jecki Lon. Durante una recente chiacchierata con Empire, la Keen ha paragonato la figura dello Jedi a un’improbabile leggenda: David Bowie.

“Non appena mi hanno truccata, sono andata dalla showrunner Leslye Headland e le ho detto: ‘Questo è David Bowie’. E lei ha risposto: ‘Hai assolutamente ragione’. Abbiamo scherzato sul fatto che sembrasse un David Bowie Jedi, o meglio, Jedi Bowie! Ha un aspetto quasi funky anni ’70 e ’80, il che è davvero fantastico. Ero così entusiasta per la treccia: da fan di Star Wars, avere una treccia da Padawan è la cosa più straordinaria che esista. Ero così emozionata quando me l’hanno applicata. ‘Oh mio Dio, ho la mia treccia da Padawan!’ È stato davvero fantastico”.

Durante la conversazione, la Keen ha accennato alle dinamiche del suo personaggio con gli altri Jedi, definendo Jecki Lon più matura della sua età. Ha anticipato una dinamica molto divertente tra Jecki e Yord Fandar, interpretato da Charlie Barnett. Keen ha descritto Yord come un grande amico per cui prova molto affetto. Ha spiegato che, sebbene Jecki sia molto più competente di Yord, lui cerca di comportarsi da cavaliere essendo più vecchio. Questo crea situazioni interessanti, poiché Yord è spesso un po’ inutile e Jecki gli ripete continuamente che deve fare di più. Keen ha trovato molto divertente interpretare questa dinamica.

L’attrice ha poi anche detto la sua sull’interpretazione fantastica di Lee Jung-jae, che interpreta il Maestro di Jecki, Sol:

Sapevamo già che aveva talento perché lo avevamo visto tutti. Ma stava facendo delle scene in una lingua che non gli apparteneva. Non conosceva l’inglese! Stava imparando le battute, e stava spaccando. Stava facendo un lavoro migliore del 90% di noi sul set, è stato pazzesco.

