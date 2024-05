Carrie-Anne Moss, tra i protagonisti di The Acolyte – La Seguace, ha spiegato come Matrix l’abbia aiutata a diventare una Jedi.

Recentemente, Carrie-Anne Moss è stata intervistata da Empire e ha spiegato come Matrix l’abbia aiutata a interpretare un Jedi in The Acolyte:

Sì, penso che sia tutta la mia storia in cui ho imparato a combattere… Questo però è stato molto diverso, perché ero da sola. Avevo sempre fatto The Matrix con i miei co-protagonisti, e c’è una certa energia. In The Acolyte ero da sola, con la mia squadra, il che è stato fantastico perché ho avuto modo di accendere e accedere a una parte di me stessa. Volevo fare tutto. L’ho amato più di quanto potessi ricordare di aver amato fare qualcosa per molto tempo. Sono forte, posso impararlo, posso mostrarmi e posso trovare quella dimensione. Con i combattimenti, è molto difficile per me non fare smorfie – riproporle costantemente, dove sembra quasi senza sforzo, eppure non lo è. È stato divertente giocarci, l’ho detto anche alla showrunner Leslye Headland, ‘Non voglio fare molte facce, voglio che sembri giusto.’

È stato complicato. I miei blocchi fisici in realtà provenivano dal costume. È davvero importante esercitarsi con i costumi. Sono pesanti. C’erano delle stecche nel corpetto – in realtà il costume mi ha ferito di più, perché in una certa area della schiena, e delle spalle non potevo muoverle. Era qualcosa da cui ho dovuto recuperare molto. Il costume ti dà sicuramente l’immagine, ma essere effettivamente libero nei combattimenti, è stata una sfida. Tra l’azione e il montaggio, entri in questa zona – è solo quando torni nella tua camera d’albergo, che pensi, ‘Oh mio Dio, fa davvero male.’