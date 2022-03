sarà nelle sale italiane da oggi, ma sono già state annunciate due serie sequel, una dedicata ale l’altra a. Inizialmente però, la serie dedicata a Cobblepot sarebbe dovuta essere al centro del prossimo film.

A svelarlo è stato Matt Reeves parlando con Variety: il regista aveva presentato una storia incentrata sull’ascesa di Oswald Cobblepot nel mondo del crimine di Gotham per un film successivo, solo per vedere il progetto tramutato in serie da Warner Bros.

La produzione della serie ovviamente non esclude un secondo film per The Batman, che potrebbe proseguire in più progetti come già successo con The Suicide Squad: Missione Suicida.

Proprio come quello che potrebbe riservare il futuro delle avventure di Batman sul grande schermo, al momento non abbiamo conferme di quando saranno ambientate le due serie.

Non ci sono ancora conferme su quando inizieranno le riprese per la serie dedicata al Pinguino prodotta per HBO Max, ma ve le riporteremo sulle nostre pagine non appena avremo novità.

