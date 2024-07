Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gillian Jacobs, interprete di Tiffany in The Bear, ha parlato della stagione 3 dello show, disponibile negli Stati Uniti dallo scorso giovedì. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto la serie.

In una lunghissima intervista con The Hollywood Reporter, l’attrice ha parlato della stagione 3, non risparmiando gli spoiler. Ha cominciato parlando del motivo del divorzio tra Richie e Tiffany:

Non lo so, e mi sento quasi come se ne dovessi parlare con Ebon così possiamo giungere insieme a una conclusione al riguardo. Sento che è stata lei a chiuderla, ma non so quale sia stato il motivo. Forse quell’argomento sarà utile se mai faremo uno spin-off.

L’attrice continua parlando del rapporto tra i due in questa nuova stagione:

Adoro il fatto che Tiffany chieda al suo ex marito di venire al suo matrimonio. Sembra molto reale per il mondo di The Bear, non mi interessa se vuoi venire o no, ho bisogno di te lì. Adoro che Josh Hartnett sia il mio fidanzato. Che rivelazione. Ho guardato la scena con Josh ed Ebon in loop: Ebon che cerca di scomparire e Josh che lo mette all’angolo con gentilezza, cura e preoccupazione e dice tutte le cose giuste. Adoro anche il retroscena di Tina, e guardare la scena in cui Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal sono in quella scena è un classico esempio del motivo per cui mi sono innamorata della recitazione. Abbiamo imparato così tanto su Tina e sulla sua perdita quando si tratta di Michael. Capisci perché Tina è ancora lì al ristorante e il legame che sente con Mikey, Richie e tutti coloro che lavorano lì da anni.

Jacobs ha svelato la sua reazione quando ha scoperto che Josh Hartnett avrebbe interpretato il suo compagno Frank:

È così meraviglioso e sento che sta davvero vivendo un bel momento tra Oppenheimer e il ruolo da protagonista nel nuovo film di M. Night Shyamalan. Sembra che i lruolo gli sia stato cucito addosso. Si adattava perfettamente al mondo dello show.

Penso che sia molto diverso da Richie in molti modi. Non so quanto sia conscia o inconscia la sua decisione. È dolce, è vulnerabile, espone i propri sentimenti in un modo in cui Richie fa davvero fatica.

Infine Jacobs ha parlato dell’episodio finale e della performance di Joel McHale, suo collega sul set di Community:

Non riesco a smettere di pensare alla sua scena con Carmy nell’ultimo episodio della stagione. La moderazione che Joel usa, e per interpretare quella figura che ha influito così tanto nella mente di qualcuno. Ora stanno avendo quella conversazione che Carmy ha sempre immaginato di avere. Probabilmente se lo è immaginato quattro milioni di volte sotto la doccia, mentre passeggiava, e ora sta accadendo nella vita reale. Puoi vedere come gli ricordasse ciò che quella dinamica gli aveva dato. Era come un carburante, anche se non so quanto fosse salutare quel carburante.

The Bear torna il 14 agosto.

Nel cast di The Bear, oltre al protagonista Jeremy Allen White, ci sono anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie è stata creata e prodotta da Chris Storer, in collaborazione con Joanna Calo, Hiro Murai, Josh Senior e Matheson.

La terza stagione seguirà i protagonisti intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Ricordate di seguirci anche su TikTok!

Fonte: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili