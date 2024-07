Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Josh Hartnett, guest star nella nuova stagione di The Bear, ha raccontato la sua esperienza sul set e come è stato scelto per il ruolo. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, Josh Hartnett ha spiegato come è stato contattato per la stagione 3 di The Bear. Tutto è nato da una telefonata di complimenti:

Era naturale, ma non così naturale. (Ride) Mi ha detto, grazie amico, prima o poi dobbiamo lavorare insieme, facciamo in modo che ciò accada. E poi forse passa un anno e lui chiama il mio agente e dice che aveva un ruolo per me. Ho detto subito di sì, prima ancora di leggere la sceneggiatura, perché volevo lavorare con lui. La nostra attività a volte può essere crudele e talvolta sei davvero fortunato e incontri persone che ammiri davvero. Chris e io siamo sempre andati d’accordo, quindi sono stato davvero felice che me lo abbia chiesto. E devo dire che ci siamo divertiti moltissimo a realizzare lo show. Non dovrebbe essere chiamato lavoro. Gli attori vengono sul set e si ritrovano anche nei loro giorni liberi. Sembra che un gruppo di amici faccia uno spettacolo all’Università o qualcosa del genere. Eppure è questo successo fenomenale.

L’attore ha poi parlato dell’esperienza con Chris Storer:

Non ho mai girato nulla, compresi film indipendenti a micro-budget, così velocemente come fa Chris. Lo trovo rinfrescante. Non è eccessivamente prezioso. Le sceneggiature sono scritte in modo davvero specifico e gli attori sono tutti così immersi nei loro personaggi che ottiene ciò che vuole immediatamente, quindi gira solo un po’ di coperture e il gioco è fatto. Puoi dire guardando quegli attori su quel set, che hanno davvero fiducia nel processo e che ha fatto una cosa straordinaria per loro. Penso anche che lo spettacolo sia all’avanguardia per quanto riguarda la tensione in un modo che sembra organico. Non puoi entrare e non sapere cosa stai facendo altrimenti rimarrai indietro.

The Bear torna il 14 agosto.

Nel cast di The Bear, oltre al protagonista Jeremy Allen White, ci sono anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie è stata creata e prodotta da Chris Storer, in collaborazione con Joanna Calo, Hiro Murai, Josh Senior e Matheson.

La terza stagione seguirà i protagonisti intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

Fonte: The Hollywood Reporter

