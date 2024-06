Jeremy Allen White, protagonista di The Bear, ha svleato di aver fatto binge-watching di sette episodi della stagione 3.

Ospite giovedì del The Late Show With Stephen Colbert, Jeremy Allen White ha confessato di aver visto sette episodi della nuova stagione di fila:

Ieri ho ricevuto uno screening per tutti gli episodi. E ho guardato sette episodi di fila.

Ho difficoltà a guardarmi in televisione. Non lo faccio. Non mi piace. È molto difficile per me. Ma devo dire che ho iniziato a guardare lo screener. Di solito aspetto molto tempo o non guardo affatto. Continua a confondere quello che si può fare con la televisione. La prima stagione è stata molto diversa dalla seconda, e la terza è ancora più strana e più gioiosa e piena di ansia.

The Bear torna il 14 agosto.

Nel cast di The Bear, oltre al protagonista Jeremy Allen White, ci sono anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie è stata creata e prodotta da Chris Storer, in collaborazione con Joanna Calo, Hiro Murai, Josh Senior e Matheson.

La terza stagione seguirà i protagonisti intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

Fonte: The Hollywood Reporter

