Ebon Moss-Bachrach, tra i protagonisti di The Bear, ha parlatto dell’affetto del pubblico dello show, che lo segue in tutto il mondo.

Parlando col The Guardian, l’attore che celebra i vent’anni di carriera, ha detto che The Bear lo ha fatto conoscere al grande pubblico, tant’è che in molti lo chiamano Cugino:

Ero in cima a una piccola montagna fuori Kyoto e una coppia coreana è venuta da me e mi ha detto quanto amano la serie tv. Ricevo molti commenti. La gente mi urla ‘Cugino!’ tutto il giorno. A volte, sai, semplicemente non stai passando una bella giornata, mi sento sopraffatto. E mi trovo a dirgli mi dispiace, non ho molto per te.

In passato mi ritrovavo a cercare di resistere, come se stessi aspettando dietro le quinte o qualcosa del genere, l’occasione giusta. E questo è semplicemente romantico, stupido ed eccessivamente semplificato. Voglio dire, ho avuto, nella mia mente, un discreto successo. Non so quale percentuale del mio sindacato funzioni, ma è molto piccola. E sì, non ho mai avuto niente di successo come The Bear, ma sono stato bene.

The Bear torna il 14 agosto.

Nel cast di The Bear, oltre al protagonista Jeremy Allen White, ci sono anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie è stata creata e prodotta da Chris Storer, in collaborazione con Joanna Calo, Hiro Murai, Josh Senior e Matheson.

La terza stagione seguirà i protagonisti intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

Fonte: The Hollywood Reporter

