FX e Hulu hanno di recente diffuso la tanto attesa seconda stagione della serie di successo The Bear, suscitando così come successo con la prima parte, grandissima attenzione da parte della critica e del pubblico. I nuovi episodi riportano il pubblico nel frenetico mondo culinario di Carmen “Carmy” Berzatto (interpretato da Jeremy Allen White), ora concentrato ad aprire un ristorante che porta il nome della serie. La seconda stagione ha ottenuto numeri record su Hulu, affermandosi come uno dei più grandi successi del servizio di streaming. Ora che la piattaforma streaming ha rilasciato tutti gli episodi della seconda stagione, gli occhi di tutti sono puntati su cosa ci riserverà la terza stagione della serie. In una nuova intervista con TheWrap, White ha svelato il suo desiderio di vedere un altro attore dei Marvel Studios unirsi al cast per la terza stagione, e sembra che quel nome sia niente di meno quello di Sam Rockwell.

“Oh, cavolo. Oh, amico, è così difficile“, ha rivelato la star di The Bear agli addetti ai lavori a proposito di Rockwell. “Sapete chi amo, e ho sempre amato tantissimo, è Sam Rockwell, e ho la sensazione che in qualche modo si adatterebbe perfettamente a questo mondo. Come amico di Ebon [Moss-Bachrach, che interpreta Richie], o qualcosa del genere. Sai, sento che sarebbe davvero, non lo so… Sento che c’è spazio per lui nell’universo di The Bear“.

Vi ricordiamo che in Italia la seconda stagione completa debutterà su Disney+ il prossimo 16 agosto.

E voi che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Jeremy Allen White? Ditecelo nei commenti.