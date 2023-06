Nella stagione 2 di The Bear ci sarà anche Will Poulter che, intervistato da Variety, ha rivelato di aver “implorato” i produttori di fargli avere una parte nella serie.

L’attore ha spiegato:

Poulter ha aggiunto:

Ed è stato così gentile da donarmi l’offerta di interpretare Luca e mi ha realmente cambiato la vita, se devo essere onesto. Mi ha in un certo senso aiutato a realizzare un sogno di interpretare uno chef in tv. Ho un immenso rispetto per gli chef e per le donne e gli uomini che lavorano in quel settore. Penso che l’intera società sia costruita sulle spalle delle persone del settore enogastronomico e non lo sappiamo o ci pensiamo. Ci sostengono e mantengono quotidianamente e non ricevono abbastanza ringraziamenti per quello che fanno.