Joel McHale ha commentato il confronto finale tra David e Carmy nella stagione 3 di The Bear. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto la stagione.

Intervistato da GQ, McHale è sceso nel dettaglio del confronto tra David e Carmy, avvenuto nell’episodio finale della stagione 3 di The Bear:

Il fatto che David dica: “Ehi, amico, per cosa sei così preoccupato? Non dovresti essere così arrabbiato per tutte queste cose. Ce l’hai fatta. Ci sei arrivato” è profondamente ingiusto da parte di David. Lo approva perché il suo metodo ha funzionato. Ma probabilmente sono tanti gli chef che non sono riusciti a ottenere lo stesso risultato. Ovviamente, il personaggio di Jeremy è estremamente abile e ha lavorato come un matto, ma è proprio come tutti in ogni professione: doveva avere un po’ di fortuna. Quindi le pile di altri sous chef e cuochi di linea che hanno lavorato per David che non ce l’hanno fatta? Ti dimentichi di quelle persone. Quindi penso che sia ingiusto, perché non doveva essere uno stronzo, ma lo era, ed è così che è, ed è quello che ha funzionato.

E ovviamente, sono più che felice di mostrarlo e sfruttarlo come attore che interpreta quella parte, perché la gente continua a dirmi: “Sei davvero un coglione”. E io dico: “Vuoi dire che sono il protagonista? Perché l’ho davvero spronato”. Per David, tutto si riduce a ciò che il personaggio di Jeremy è riuscito a fare nella sua vita. E David pensa: “Sono nel suo cervello”. Si prende il merito del successo. Voglio dire, l’ho interpretato in quel modo. Ma penso che lato psicologico abbiamo fatto una cazzata. Penso che la conclusione sia un po’ approssimativa, se parliamo solo della psicologia di David.