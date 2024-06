Ebon Moss-Bachrach, tra i protagonisti di The Bear, ha parlato di Richie e del suo futuro nella stagione 3.

Ospite al The Daily Show, l’attore ha parlato di Richie e dell’imminente stagione 3 di The Bear:

Penso che Richie sia diventato consapevole che esiste un percorso per trovare il suo scopo e vivere una vita forse più piena, una vita più ricca, in un certo senso. Ma solo perché è consapevole di quel percorso non significa che stia raggiungendo la vetta. Quando ha urlato per 46 anni, penso che sia difficile abbassare la voce. Mi considero una persona abbastanza socializzata ed educata. Vivo a New York, con molti milioni di altre persone. E in un certo senso devi metterti in riga.

The Bear torna il 14 agosto.

Nel cast di The Bear, oltre al protagonista Jeremy Allen White, ci sono anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie è stata creata e prodotta da Chris Storer, in collaborazione con Joanna Calo, Hiro Murai, Josh Senior e Matheson.

La terza stagione seguirà i protagonisti intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

