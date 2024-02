La terza stagione di The Bear arriverà ufficialmente a giugno: a rivelarlo John Landgraf di FX in occasione di un panel al press tour invernale della Television Critics Association.

Landgraf non ha svelato dettagli su ciò che possiamo aspettarci sui nuovi episodi della serie, la cui prima stagione ha vinto numerosi Emmy tra cui quello per la miglior serie commedia / musical. La seconda stagione ha vinto ai Golden Globe 2024 e ai Critics Choice Awards 2024, e probabilmente otterrà una pioggia di nomination agli Emmy di settembre.

Non ha nemmeno voluto dire se ci saranno guest star importanti come nella seconda stagione: “Sfortunatamente non posso, sono stato sorpreso quanto voi dall’episodio di Natale!”, ha commentato.

Sembra invece confermata la data di uscita in binge watching su HULU come per la stagione precedente: “Confesso che uscire settimanalmente metteva un po’ di ansia. Quindi abbiamo deciso di far uscire tutto insieme, perché aveva un bel finale ottimista”.

La produzione di The Bear è molto rapida: a dicembre Jeremy Allen White non aveva ancora visto una sceneggiatura per la terza stagione.

Fonte: Variety

