In occasione dell’annuncio del rebranding di HBO Max, che ora si chiama MAX, è stato confermato che Chuck Lorre, co-creatore di The Big Bang Theory e del suo prequel Young Sheldon, è al lavoro su una nuova comedy spin-off della serie originale.

Lorre ha un accordo di prelazione con Warner Bros. Television: la nuova comedy, se ordinata ufficialmente, verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma streaming MAX. Ricordiamo che la sitcom originale andò in onda per 12 stagioni, dal 2007 al 2019, sul canale broadcast CBS (di proprietà di Viacom). Anche Young Sheldon va in onda sulla CBS: recentemente è stata ordinata la settima stagione, e continua a essere la comedy più vista sui canali broadcast.

Nulla sappiamo sul nuovo progetto, né se sarà un altro prequel o uno spin-off vero e proprio. Vi terremo aggiornati!

