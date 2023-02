È ufficiale: la NBC ha annunciato che la decima stagione di The Blacklist, che debutterà questo mese, sarà l’ultima, proprio dopo aver superato la soglia dei 200 episodi.

Dopo una partenza altalenante in termini di ascolti, The Blacklist negli ultimi anni ha fruttato una fortuna a Sony Pictures TV e a NBCUniversal (che detiene il 50% dei diritti) grazie allo streaming: Netflix infatti versa una copiosa licenza per trasmettere la serie in tutto il mondo, dove ottiene grandi ascolti (spesso compare nella top-10 della classifica Nielsen). La serie con James Spader, che nel corso dell’ottava stagione ha perso sia la protagonista femminile Megan Boone che il creatore Jon Bokenkamp, nel corso della nona stagione è stata vista da ben 29.1 milioni di spettatori complessivi.

Qui sotto potete dare un primo sguardo all’ultima stagione della serie, che inizierà il 26 febbraio sulla NBC:

Fonte: Deadline