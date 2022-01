The Book of Boba Fett

Il primo episodio diha mostrato come il cacciatore di taglie è sopravvissuto alla crudele bestia del deserto di Tatooine.

Sebbene la scena sia molto simile rispetto a quanto raccontato nel passato, ci sono alcune differenze su quanto successe a Boba Fett nell’universo espanso precedente all’acquisizione dei diritti sul brand di The Walt Disney Company, storie che ora sono tutte racchiuse nelle Star Wars Legends, prodotti non più canonici dedicati alla creatura di George Lucas.

In quella storia, Boba Fett si connette telepaticamente con una delle prime vittime del Sarlacc, Susejo, la cui coscienza si era fusa con la creatura. Susejo racconta al cacciatore di taglie storie delle altre vittime del Sarlacc. Alla fine, Boba Fett escogita un piano per fuggire, convince Susejo a far contrarre i muscoli della bestia attorno al jetpack di Fett, innescando un’esplosione che libera Boba dal rivestimento interno del mostro. Fett usa quindi granate a concussione per fare un buco nel fianco della creatura e riesce a fuggire. Boba Fett emerge esausto e vicino alla morte, e viene trovato dal cacciatore di taglie Dengar che lo guarisce, formando in seguito con lui una collaborazione. Un anno dopo, Boba Fett tornò dal Sarlacc, che era ancora vivo, e disse a Susejo che sarebbe tornato in futuro.

Una versione molto diversa da quanto successo nel primo episodio dello show, in cui Boba è ancora vivo e viene lentamente digerito dalla creatura: i suoi succhi gastrici lo stanno lentamente corrodendo, causando atroci sofferenze, ma la sua armatura di Beskar lo protegge abbastanza da permettergli di reagire. Il cacciatore poi si muove verso uno Stormtrooper morto e utilizza la sua riserva di ossigeno per respirare, a quel punto prende a pugni lo stomaco del Sarlacc e gli dà fuoco con il suo lanciafiamme. Nella scena successiva lo vediamo ricomparire in superficie, facendosi strada nella sabbia e poi crollando a terra privo di forze.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Vi piace di più questa versione della fuga dal Sarlacc o quella vista in The Book of Boba Fett? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book