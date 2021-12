The Book of Boba Fett

Tra le tante easter egg del primo episodio dic’è anche il ritorno di un droide noto ai fan, con un colpo di scena: un cameo vocale (in originale) da parte di

Quando Boba Fett si riappropria del trono che apparteneva a Jabba the Hutt (sostituito da una comoda sedia) sul regno del crimine a Mos Espa su Tatooine, il cacciatore di taglie inizia a incontrare una serie di rappresentanti locali: dai membri del sottobosco criminale ai proprietari di attività fino al portavoce del sindaco, un mellifluo Twi’lek che anziché versare un tributo lo esige.

A gestire questo viavai una vecchia conoscenza di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi: 8D8, un droide da Fonderia 8D. Prodotto dai Verpine con lo scopo di estrarre minerali e materiali pesanti, divenne poi un droide di manutenzione navale e fu venduto a Jabba, il quale lo affidò a EV-9D9 che decise di impiegarlo come droide… torturatore. Nel film lo vediamo per qualche secondo mentre si “occupa” di una vittima, un Droide da Rifornimento GNK, con un dispositivo meccanico incadescente. Ma non lo sentiamo parlare.

Nella serie, a quanto pare, Boba Fett ha deciso di affidargli un compito più “gestionale” (anche se preferirebbe disporre di un droide protocollare), e così sentiamo finalmente la voce di 8D8. In lingua originale è doppiato da Matt Berry, musicista e comico britannico che ha lavorato a serie come The IT Crowd e, più recentemente, alla serie di Taika Waititi What We Do in the Shadows, disponibile in Italia su Disney+. Nella serie interpreta due personaggi: Laszlo Cravensworth, uno dei quattro vampiri che abitano a Staten Island, e il suo “alter ego” Jackie Daytona.

