The Brothers Sun

Sam Song Li, protagonista di The Brothers Sun, è positivo riguardo una possibile stagione 2 dello show Netflix.

In una recente intervista con Digital Spy, Sam Song Li ha parlato delle possibilità di una stagione 2 di The Brothers Sun. L’attore, che interpreta Bruce Sun, ha detto che per lui lo show Netflix è destinato a durare più stagioni:

Penso che tutti nel team di The Brothers Sun pensino assolutamente che ci sia altro da dire. E fortunatamente non è una serie limitata, quindi c’è potenziale per le stagioni future. La prima stagione è un ottimo pezzo introduttivo a tutti i nostri personaggi. Penso davvero che il divertimento possa iniziare ora, perché vedremo davvero quanto lontano potrebbero spingersi questi personaggi una volta che avranno avuto un assaggio dell’altro lato.

La serie creata da Brad Falchuk e Byron Wur racconta quello che succede quando un potente boss criminale di Taiwan viene ucciso. Suo figlio, il leggendario killer Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien), corre quindi a Los Angeles per proteggere la madre, Eileen (Michelle Yeoh), e il fratello minore Bruce (Sam Song Li), che non sapeva nulla delle attività della sua famiglia fino a quel momento.

Charles, Bruce e la loro madre devono quindi riallacciare i rapporti e capire cosa significa realmente essere fratelli e far parte di una famiglia prima che i loro nemici li uccidano.

Falchuk è showrunner e produttore insieme a Wu, Mikkel Bondesen e Kevin Tancharoen.

Il cast è composto inoltre di Highdee Kuan nel ruolo di Alexis, Joon Lee che sarà TK, Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hu e Rodney To.

The Brothers Sun è disponibile su Netflix.

