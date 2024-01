The Brothers Sun la recensione della stagione 1, disponibile da oggi 4 gennaio su Netflix.

L’anno di Netflix si apre con The Brothers Sun, nuova serie tv ideata da Brad Falchuk (marito di Gwyneth Paltrow e nel team di sceneggiatori di Ryan Murphy) con protagonista il premio Oscar, Michelle Yeoh.

The Brothers Sun è disponibile da oggi, 4 gennaio, nella sua interezza, solo su Netflix, e racconta una storia di vendetta, famiglia e potere tra Taipei e Los Angeles.

Nel corso delle otto puntate, i fratelli Sun scopriranno pregi e difetti l’uno dell’altro, mentre una trama più grande di loro si infittisce tra le strade di Los Angeles. Con The Brothers Sun, Falchuk mette in scena una dark comedy ricca d’azione, con un cast quasi al cento per cento asiatico.

La trama di The Brothers Sun

Charles Sun è il primogenito del capo dei Draghi di Giada, una delle famiglie più potenti della Triade. È an...