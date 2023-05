La stagione 6 di The Conners potrebbe essere l’ultima, come ha rivelato il produttore esecutivo Bruce Helford.

In un’intervista rilasciata a TVLine, è stato infatti dichiarato:

Sara Gilbert ha dichiarato al network che non vogliamo uscire di scena senza sapere se avremo un finale di serie, in modo da poter costruire il giusto epilogo. E in questo momento, sentiamo che la prossima stagione potrebbe essere l’ultima di The Conners.

Helford ha aggiunto:

Non direi che lo è di sicuro perché i numeri relativi alle visualizzazioni sono stati così buoni in questa stagione, e ci siamo divertiti tutti così tanto… Ma è decisamente una possibilità.

ABC non ha ancora rinnovato la serie, tuttavia le negoziazioni con il cast sembra stiano procedendo in modo positivo.

Il produttore ha però ricordato che lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe avere delle conseguenze sul numero di episodi previsto:

Potrebbero esserci solo 13 puntate. Ovviamente vogliamo sempre realizzarne 20 o 22, ma attualmente stiamo parlando della possibilità di farne 13 e se potremo farne di più, lo faremo.

Che ne pensate? Sareste dispiaciuti se la stagione 6 di The Conners fosse l’ultima?

Fonte: TVLine