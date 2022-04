indosserà nuovamente i panni di Lou nella stagione 4 di, lo spin-off di

L’attore di Ritorno al Futuro apparirà nell’episodio che andrà in onda negli Stati Uniti il 4 maggio, Deadline ha pubblicato una prima foto ufficiale , che potete vedere qui sotto.

L’episodio si intitolerà “The Best Laid Plans, A Contrabassoon and A Sinking Feeling” e vedrà Darlene (Sara Gilbert) che affronta lo stress dei lavori in corso; e dopo un serio incidente rivaluterà tutto e prenderà una decisione che cambierà per sempre la propria vita. Nel frattempo, Lou, un volto familiare dal passato, torna come maestro di contrabbasso per Mark (Ames McNamara); ma dopo aver litigato con Mark, Dan (Goodman) si mette in mezzo, sol oper scoprire che le differenze potrebbero renderli più vicini del previsto.

Christopher Lloyd era apparso nella decima stagione di Pappa e Ciccia, come Lou il compagno di Beverly (Estelle Parsons).

Nel cast ci sono John Goodman nel ruolo di Dan Conner, Laurie Metcalf che è Jackie Harris, Sara Gilbert nei panni di Darlene Conner, Lecy Goranson che è Becky Conner-Healy, Michael Fishman nei panni di D.J. Conner, Emma Kenney che interpreta Harris Conner-Healy, Ames McNamara che sarà Mark Conner-Healy, Jayden Rey nel ruolo di Mary Conner e Jay R. Ferguson in quello di Ben. La serie è prodotta da Tom Werner, Sara Gilbert, Helford, Dave Caplan, Bruce Rasmussen e Tony Hernandez.

