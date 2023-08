Sam Heughan è il protagonista della nuova serie The Couple Next Door, di cui Starz ha condiviso nuove foto.

Nel progetto Evie (Eleanor Tomlinson) e Pete (Alfred Enoch) si trasferiscono in un quartiere benestante e si ritrovano alle prese con un mondo in cui le persone tengono d’occhio gli altri e c’è ansia sociale.

Presto i due stringono amicizia con la coppia che vive accanto a loro, composta dal poliziotto Danny (Heughan) e da sua moglie, l’istruttrice di yoga Becka (Jessica De Gouw).

Con il trascorrere del tempo, le due coppie si avvicinano sempre di più e una notte si ritrovano coinvolte dal punto di vista sessuale, in un modo che cambierà la loro vita per sempre.

I sei episodi debutteranno in autunno su Channel 4 nel Regno Unito e saranno poi distribuiti negli Stati Uniti su Starz.

Alle regia c’è Dries Vos, mentre la sceneggiatura è firmata da David Allison.

Nel team dei produttori ci sono Jo McGrath, Walter Iuzzolino e Alison Kee.

Che ne pensate delle foto della serie The Couple Next Door?

Fonte: TVLine