La produttrice della stagione 6 di The Crown ha anticipato qualche dettaglio di come si affronterà la storia della Principessa Diana e la sua drammatica morte.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Suzanne Mackie, ha dichiarato:

Non voglio spoilerare la fine, ma è realmente meravigliosa e penso piuttosto profonda e sembra il culmine di un percorso davvero lungo. Parlando delle nostre altre regine, sembra che lo onori e lo capirete quando lo vedrete. Alcune parti sono davvero dolorosamente tristi, perché affrontano la morte di Diana.

La produttrice ha anticipato:

Nel corso di tre episodi seguiremo quello che accade a Diana e cosa porta alla sua morte, gli ultimi giorni trascorsi a Parigi. Ed è davvero triste e sembra reale e vivido. Spero inoltre che sia realmente rispettoso e meraviglioso. Credo sarà una sorpresa per il pubblico perché, in molti modi, dove andiamo dopo la morte di Diana è davvero duro. Abbiamo però trovato un nuovo capitolo realmente meraviglioso, ovvero tramite il principe William e Kate Middleton, e sembrano come dei piccoli fiori che sbocciano dalla terra dopo la morte di Diana.