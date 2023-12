Gli episodi finali di The Crown usciti giovedì hanno visto l’incontro a sorpresa delle tre incarnazioni della Regina Elisabetta II. Imelda Staunton, Olivia Colman e Claire Foy si sono riunite per un’emozionante scena finale in cui si sono unite sotto le arcate della Cappella di San Giorgio, dove è sepolta la vera Regina.

Dickie Arbiter, l’ex addetto stampa della Regina, è stato uno spettatore severo della serie di Netflix e ora ha potuto riflettere sulle interpretazioni delle tre donne che hanno vestito i panni del suo capo.

Arbiter ha detto di non aver riconosciuto la donna “ritratta” interpretata dalla Colman, mentre ha sostenuto che la Regina della Staunton fosse cupa in un modo che non rendeva giustizia alla Regina. Arbiter ha dichiarato a Deadline: “Non ricordo che fosse triste e noiosa. Era triste se c’era una morte in famiglia o se uno dei cani doveva essere abbattuto, ma ha sempre recitato in modo triste e noioso“.

Arbiter ha riconosciuto alla Staunton il merito di aver catturato bene la Regina in una scena: quando ha pronunciato un discorso alla nazione dopo la morte della Principessa Diana. Lui stesso ebbe un ruolo chiave nell’orchestrare il discorso nella vita reale.

L’interpretazione preferita dal commentatore è quella di Claire Foy, che ha interpretato una giovane Elisabetta nelle prime due stagioni. Arbiter ha detto che è stata “brillante”.

