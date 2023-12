Si è spesso parlato dell’eventualità che membri della famiglia reale d’Inghilterra vedessero The Crown: ebbene, Jonathan Pryce ha rivelato a Times Radio di avere avuto la conferma di ciò, e di essersi scusato nientemeno che con la Principessa Anna.

L’attore ha spiegato di aver saputo da più fonti che effettivamente alcuni dei reali hanno visto la serie, e di essersi sentito in imbarazzo per questo:

Pryce ha quindi spiegato di essersi scusato con la Principessa Anna, quando ne ha avuto l’occasione, consapevole che alcune scene della serie – che offre uno sguardo a volte anche poco lusinghiero dietro le quinte della vita dei Reali – potrebbero aver ferito e offeso qualcuno:

Quando mi hanno fatto Cavaliere e sono andato a Windsor, e la Principessa Anna mi ha conferito questo onore, era proprio il periodo in cui stavo lavorando alla serie interpretando suo padre. Avevo avuto notizie del fatto che lei la vedesse. Quindi mentre mi posava dolcemente la spada sulla spalla, mi sono avvicinato e le ho detto – pensando che fosse quello che stava pensando – “Oh, non so bene cosa dire… mi dispiace?” E lei mi ha risposto: “E perché? Ormai è fatta!” Ora, non so se lei abbia capito che mi scusavo per essere lì in quel momento, o perché avevo interpretato suo padre in una serie come quella… non ne ho idea. Ma è stato abbastanza divertente, almeno per me!