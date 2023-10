The Drew Barrymore Show tornerà sugli schermi americani il 16 ottobre, ma dovrà fare i conti con l’assenza dei coautori Chelsea White, Christina Kinon e Liz Koe che hanno deciso di non ritornare.

I tre membri del sindacato WGA avevano ricevuto un’offerta per tornare dopo lo sciopero, ma hanno rifiutato, e il team dello show sta ora cercando dei sostituti in linea con i nuovi accordi stabiliti.

A settembre i tre avevano scioperato in modo attivo e probabilmente non hanno apprezzato quanto accaduto quando Drew Barrymore aveva annunciato il ritorno dello show il 18 settembre, ma senza gli autori.

Kinon aveva spiegato, durante lo sciopero, che stava protestando perché gli autori meritavano un accordo equo e, nonostante la frustrazione legata ai mesi di attesa, considerava giusta l’attesa, commentando poi la decisione del team di tornare sugli schermi:

Non è una questione personale. Tutti stanno facendo quello che devono fare. Andranno avanti con lo show e noi stiamo facendo i picchetti.

