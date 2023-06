In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Guardando l’ultima fatica di Andy Muschietti, The Flash, in molti si sono chiesti se Teddy Sears sia apparso o meno nel film basato sui fumetti della DC. “Voglio dire… sembra la mia faccia“, ha detto Sears a TVLine quando gli è stato presentato uno screenshot dal cinema, condiviso da qualcuno su Twitter. Ma a quanto pare non è lui.

In seguito ai primi press screening di The Flash, è stato segnalato che il (finto) Jay Garrick di Sears facesse una fugace apparizione, con tanto di elmo alato. Ma fonti ben posizionate sia sul versante televisivo che su quello cinematografico hanno dichiarato giovedì sera a TVLine che il presunto avvistamento di Sears sia in realtà un errore: il cammeo in questione non era assolutamente un filmato d’archivio dell’ex attore della serie TV di The Flash, ma una generica rappresentazione del Flash della Golden Age non affidata a un attore non specificato. E Sears non ha assolutamente girato nulla di nuovo per il film.

“La gente continuava a dirmi che ero nel nuovo film di Flash…”, condivide Sears con TVLine. “Voglio dire, sono a corto di sonno con un neonato in casa, quindi la mia memoria è un po’ annebbiata. Ma sono abbastanza sicuro che mi sarei ricordato di aver girato un film dei DC Studios.”

Sears ha comunque in cantiere dei progetti per la DC. Ha dato la voce a Warlord nel film d’animazione del Tomorrowverse Justice League: Warworld (in uscita il 25 luglio, in digitale e in Blu-ray). Partecipa anche al pilot della NBC Wolf, interpretato da Zachary Quinto e in attesa di un ordine per la serie.

L’idea che il personaggio di Sears della seconda stagione di The Flash sia stato scelto per questa sequenza non ha mai avuto senso, tuttavia, poiché il suo “Jay Garrick” era un impostore e Sears non ha mai interpretato un vero Flash/eroe, della Golden Age o meno.