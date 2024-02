Alan Cumming ha svelato che ha quasi rischiato di spoilerare un importante evento al centro di The Good Wife, nostante l’attenzione degli showrunner Michelle e Robert King nel mantenere il più a lungo possibile i segreti relativi alla trama.

Nel 2014, infatti, è uscito di scena dal legal drama targato CBS l’attore Josh Charles, co-protagonista accanto a Julianna Margulies. In una puntata Will Gardner viene ucciso mentre è in tribunale.

Cumming ha ricordato:

Sono la persona più indiscreta al mondo. Quando facevo parte del cast di The Good Wife e Will è stato ucciso… Ricordate quando hanno sparato a Will? L’avevo detto a tutti. Non riesco a capire come non fosse emersa la notizia.

L’interprete di Eli Gold ha quindi aggiunto:

Mi ricordo che una volta, mentre ero impegnato in un evento legato alla moda, questo tizio stava sistemandomi i capelli e ha detto: ‘Sono un enorme fan di The Good Wife’. E ho risposto: ‘Will muore!’. L’ho detto a un parrucchiere, che è la persona peggiore a cui puoi confidare un segreto.

L’esperienza gli ha però insegnato a essere maggiormente consapevole di come gestisce le informazioni riguardanti gli show di cui è protagonista.

Che ne pensate? Vi sarebbe dispiaciuto se la morte di Will Gardner in The Good Wife fosse stata spoilerata a causa di Alan Cumming?

Fonte: The Hollywood Reporter